Пранкеры "продали" Харрис "компромат на Трампа" от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в беседе с кандидатом в вице-президенты США от демократов Камалой Харрис от имени эко-активистки Греты Тунберг пообещали "слить" запись "компромата на Трампа". Чем очень порадовали политика.

Об этом сообщила The Sun, в распоряжении которой оказалась запись разговора.

На записи пранкеры голосами Греты и ее отца утверждают, что у них есть "компромат" на Трампа, который может оказаться полезным Харрис: это, якобы запись голоса президента, говорящего Тунберг: "вы никогда не достигнете своей цели."

"Я так боюсь того, что делает Трамп, что даже не могу есть или спать, когда вижу его по телевизору. Та ужасная встреча в здании ООН в сентябре — мне снятся кошмары. Я увидела его в коридоре и крикнула, чтобы он подписал Парижское соглашение по климату. Он подошел и тихо сказал мне:" Ты никогда не достигнешь цели", — говорит фальшивая "Грета". "Будет ли запись полезна для вас?" — спрашивает "Свен Тумберг". "Это было бы замечательно, — говорит Харрис и принимает предложение от "Греты" дать показания против Трампа. — Я с нетерпением жду встречи с вами. Будьте здоровы, и мы скоро увидимся".

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