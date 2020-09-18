Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии

В Гарварде подведены итоги "конкурса" на получение Шнобелевской премии. Больше всего "награждённых" оказалось в номинации "Медицинское образование".

В этом году премия присуждена 9 руководителям государств и названа она

"за использование пандемии COVID того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

Среди награжденных — президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Белоруссии Алексендр Лукашенко.

Объявление имён новоиспечённых лауреатов Шнобелевской премии прошло в виде трансляции на сайте improbable. com.