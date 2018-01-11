Обнаружена польза физической активности для мозга

Канадские ученые пришли к выводу, что даже небольшая физическая активность улучшает здоровье, защищает от ожирения, диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой.

При этом благотворное влияние физический упражнений распространяется не только на тело, но и на ум. Исследователи обнаружили, что физические упражнения, как и любая смена деятельности, позволяют мозгу отвлечься и отдохнуть.

Команда ученых из Университета Западного Онтарио сконцентрировались на кратковременных когнитивных эффектах, которые проявляются сразу же после физической активности.

Эксперимент показал, что сразу после занятий на велотренажере ошибок было меньше, чем до, а скорость реакции сокращалась на 50 миллисекунд. Для сравнения некоторые участники эксперимента вместо занятий на велотренажере просто читали журнал, и у них никаких улучшений в когнитивных функциях не наступало.

Как говорится в статье в Neuropsychologia, аэробная физическая нагрузка облегчает умственную деятельность - человек становится более сосредоточенным, что повышается эффективность исполнительного контроля.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что британские ученые из Кембриджского университета провели исследование пассивной работы мозга. Это состояние, когда человек автоматически выполняет хорошо освоенную и даже сложную задачу.

Как правило, когда человек плавает, завязывает шнурки, идет домой он не задумывается над тем, как поставить ногу или взмахнуть рукой. Сеть нейронов DMN проявляет активность тогда, когда человек бездействует, спокойно отдыхает, а голова его не занята никакой определенной задачей.

По одним предположениям, DMN может участвовать в работе воспоминаний, создании эмоционального фона и/или построении планов. По другим, она отвечает за самосознание.