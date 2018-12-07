Канадский врач пьянствовал 10 лет для борьбы с похмельем

Приятно видеть, когда человек предан своей профессии и своему ремеслу. Профессор и писатель из Канады Шоносси Бишоп-Столл, безусловно, относится именно к таким людям.

Дело в том, что канадский врач долгих десять лет пьянствовал в трех десятках городов по всему миру. Но не празднества ради — Шоносси Бишоп-Столл искал лучшее средство для борьбы с похмельем.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Гражданин Канады не просто напивался, но тщательно вел конспекты своего исследования. Каждое утро, мучаясь от ужасного самочувствия, Шоносси Бишоп-Столл пробовал новое средство от похмелья и записывал результаты. Перепробовал несчастный профессор буквально все — угрей, маринованные глаза овец, сигареты и кофе, дорогущие лекарства. Удивительно, но, наслушавшись чьих-то советов, мужчина даже пробовал держать лайм подмышкой.

И своего Шоносси Бишоп-Столл, кстати, добился. Годы научных изысканий привели его к выводу, что лучше всего справиться с похмельем помогают витамины B1, B6 и B12, а также ладан и чертополох. Помимо этого, канадец советует любителям алкоголя обратить внимание на аминокислоту N-ацетилцистеин.

Примечательно, что на алтарь науки бесстрашный Шоносси Бишоп-Столл возложил собственное здоровье. Так, за десять лет чрезмерного употребления алкоголя у него начались проблемы с артериальным давлением, снизился иммунитет и появился лишний вес.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что другой канадский врач прооперировал по просьбе своего юного пациента его маленького плюшевого медведя. Медик признался, что не знал, как отказать малышу, если бы даже хотел.

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