Мужчина на рыбачьей лодке чуть не уплыл на джихад

Французская полиция арестовала мужчину, который хотел отплыть в Сирию на джихад на небольшой лодке. Историю 45-летнего путешественника рассказывает BFMTV.

Инцидент случился еще в мае, но информация появилась лишь недавно. Стоит отметить, что у мужчины был "компаньон", его арестовали чрез несколько суток.

СМИ отмечают, что путешественник жил на суденышке, там же хранил еду, необходимую в дальней дороге. У арестованного были заготовлены маршруты, которые привели бы его из родной страны на сирийскую землю.

В побег он хотел взять дочь 10 лет. Когда мать ребенка узнала о том, кое будущее планирует для дитя отец, то обратилась к полицейским. Результат: отец и его "компаньон" по плаванию обвинены в преступном сговоре.

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