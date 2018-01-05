МЧС сообщило о снеге в Москве и области

5 января руководство МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве.

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По данным ГУ МЧС РФ, "по информации ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в столице и области в ближайшее время ожидается "снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица".

Следует быть готовым к ухудшению видимости, налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, затруднению движения транспорта и созданию на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличению количества случаев травматизма населения.

"Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", - отметили в главке МЧС.

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