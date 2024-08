В каких регионах России москвичи реже всего попадают в аварии: результаты исследования "Согласия"

Страховщики назвали регионы, куда можно не бояться ехать в отпуск на авто

С каждым годом всё больше москвичей и жителей Подмосковья предпочитают проводить летние отпуска на российских морских курортах или выбирают отдых в горах Кавказа и Алтая. Эксперты компании "Согласие" изучили статистику дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за 2023-2024 годы с участием застрахованных в Москве и Московской области водителей, которые попали в аварию на территории курортных регионов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info