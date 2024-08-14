В каких регионах России москвичи реже всего попадают в аварии: результаты исследования "Согласия"

Страховщики назвали регионы, куда можно не бояться ехать в отпуск на авто

С каждым годом всё больше москвичей и жителей Подмосковья предпочитают проводить летние отпуска на российских морских курортах или выбирают отдых в горах Кавказа и Алтая. Эксперты компании "Согласие" изучили статистику дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за 2023-2024 годы с участием застрахованных в Москве и Московской области водителей, которые попали в аварию на территории курортных регионов.

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Результаты анализа показали, что среди популярных туристических направлений реже всего ДТП с участием москвичей происходят в республиках Алтай и Кабардино-Балкария — в этих регионах не было зафиксировано ни одного случая. В Ставропольском крае за полтора года произошло лишь 6,7% таких аварий. Поездки в республику Северная Осетия-Алания также оказались сравнительно безопасными, с долей ДТП в 16,7%.

В число самых аварийных регионов попали Краснодарский край (44,6% всех аварий в крае произошли с участием жителей Московского региона), а также республики Дагестан и Карачаево-Черкессия, где на москвичей пришлось по 33,3% убытков.

Кроме того, специалисты установили, что в первом полугодии 2024 года количество ДТП с участием москвичей и жителей Подмосковья в курортных регионах снизилось более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

*Статистика основана на доле убытков компании по ОСАГО и каско.