Как избежать 30 хронических заболеваний — просто и эффективно

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профилактика без таблеток: три простых действия, которые защищают от 30 хронических болезней

Иногда для здоровья важны не лекарства, а простые, но регулярные действия. Анестезиолог Дэвид Каллехо уверен: достаточно изменить всего три привычки, чтобы значительно снизить риск более чем 30 хронических заболеваний и продлить активную жизнь.

Фото: freepik.com by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кореянка

Профилактика без таблеток: три простых действия, которые защищают от 30 хронических болезней

1. Силовые тренировки — не только для мышц

Каллехо называет их "волшебной таблеткой". По его словам, мышечная сила — один из главных маркеров долгосрочного здоровья. Она влияет на обмен веществ, гормональный фон, плотность костей и даже когнитивные функции.

"Чем сильнее мышцы, тем лучше работает организм в целом", — отмечает эксперт.

Речь не обязательно о спортзале: регулярные упражнения с собственным весом — уже отличная профилактика.

2. Питание — простое, живое, без лишнего

Вторая рекомендация — умеренность и выбор в пользу натуральной еды. Каллехо советует строить рацион на:

овощах и зелени,

бобовых,

рыбе и птице,

цельных продуктах.

А вот ультрапереработанную пищу - лучше исключить: она перегружает организм и ведёт к воспалениям, которые часто становятся фоном для хронических болезней.

3. Режим сна и вода — тоже терапия

Третья привычка — здоровый образ жизни в базовых деталях. Это:

соблюдение циркадных ритмов,

регулярный и достаточный сон,

правильный питьевой режим.

Все эти факторы напрямую влияют на иммунитет, давление, уровень энергии и восстановление организма.

Уточнения

Боле́знь - это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

