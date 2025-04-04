Как избежать 30 хронических заболеваний — просто и эффективно

Профилактика без таблеток: три простых действия, которые защищают от 30 хронических болезней
Иногда для здоровья важны не лекарства, а простые, но регулярные действия. Анестезиолог Дэвид Каллехо уверен: достаточно изменить всего три привычки, чтобы значительно снизить риск более чем 30 хронических заболеваний и продлить активную жизнь.
1. Силовые тренировки — не только для мышц
Каллехо называет их "волшебной таблеткой". По его словам, мышечная сила — один из главных маркеров долгосрочного здоровья. Она влияет на обмен веществ, гормональный фон, плотность костей и даже когнитивные функции.
"Чем сильнее мышцы, тем лучше работает организм в целом", — отмечает эксперт.
Речь не обязательно о спортзале: регулярные упражнения с собственным весом — уже отличная профилактика.
2. Питание — простое, живое, без лишнего
Вторая рекомендация — умеренность и выбор в пользу натуральной еды. Каллехо советует строить рацион на:
А вот ультрапереработанную пищу - лучше исключить: она перегружает организм и ведёт к воспалениям, которые часто становятся фоном для хронических болезней.
3. Режим сна и вода — тоже терапия
Третья привычка — здоровый образ жизни в базовых деталях. Это:
Все эти факторы напрямую влияют на иммунитет, давление, уровень энергии и восстановление организма.
Боле́знь - это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.
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