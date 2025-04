Семейные тайны Тома Хэнкса: дочь актёра рассказывает о жизни с психически больной матерью

​Элизабет Энн Хэнкс, дочь известного актёра Тома Хэнкса и его первой супруги Саманты Льюис, в своих мемуарах "The 10: A Memoir of Family and the Open Road", выходящих 8 апреля 2025 года, откровенно рассказывает о сложном детстве, полном насилия и лишений. ​

Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Том Хэнкс

После развода родителей в 1985 году Элизабет и её брат, актёр Колин Хэнкс, остались жить с матерью в Сакраменто. В книге Элизабет описывает годы, наполненные "неразберихой, насилием, лишениями и любовью". Она утверждает, что мать страдала от психических расстройств, возможно, не диагностированного биполярного расстройства, что приводило к эмоциональному и физическому насилию в семье.

В возрасте 14 лет, после особенно тяжёлого инцидента, Элизабет переехала к отцу и его новой жене, актрисе Рите Уилсон, в Лос-Анджелес. В мемуарах она также рассказывает о путешествии 2019 года по трассе I-10, которое помогло ей глубже понять сложные отношения с матерью, скончавшейся от рака лёгких в 2002 году.

Инсайдеры сообщают, что Том Хэнкс обеспокоен возможным влиянием книги на его репутацию, хотя в мемуарах нет прямых обвинений в его адрес. Он опасается, что раскрытие этих семейных тайн может изменить отношение поклонников к нему.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.



Сакраме́нто (англ Sacramento [ˌsækrəˈmɛntoʊ], исп. произношение: [sakɾaˈmento], в переводе с испанского «религиозное таинство») — город на западе США на месте впадения реки Американ-Ривер в реку Сакраменто, столица штата Калифорния и округа Сакраменто, основан в декабре 1848 года Джоном Саттером-младшим — сыном иммигранта из Швейцарии, который основал первое белое поселение в этом регионе.



