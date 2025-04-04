Торт Муравейник, холодец и шпроты под майонезом: ТОП странных, но любимых блюд СССР

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская и постсоветская кухня — это не только борщ и оливье, но и удивительные кулинарные эксперименты, которые многим кажутся странными, но остаются любимыми.

Фото: commons.wikimedia.org by EAT&ART TARO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Муравейник

Дефицит, смекалка и желание сделать вкусно из простых продуктов породили настоящие гастрономические феномены.

Торт "Муравейник"

Почему странно? Это, по сути, раскрошенное печенье, смешанное с вареной сгущенкой и сливочным маслом, слепленное в горку. Выглядит не особо аппетитно, но…

Почему вкусно? Хрустящая сладость с карамельным вкусом вызывает ностальгию у каждого, кто ел его в детстве.

Холодец

Почему странно? Желе из свиных (говяжьих) ног, ушей и говяжьих жил? Многих иностранцев это пугает.

Почему вкусно? Настоящий мясной вкус, чесночная нотка и обязательный хрен или горчица делают холодец незаменимым на праздниках.

Шпроты под майонезом

Почему странно? Консервированную рыбу в масле смешивают с майонезом (а иногда ещё и с яйцом). Не самое очевидное сочетание.

Почему вкусно? Копченый вкус шпрот, жирность майонеза и нежность яиц — получается умами-бомба для любителей.

Огурцы с мёдом

Почему странно? Овощ + сладкий продукт — звучит сомнительно.

Почему вкусно? Сочетание сладкого и солоноватого делает это блюдо неожиданно гармоничным, особенно с хрустящими малосольными огурцами.

Эти блюда могут показаться странными, но многие их обожают! Может, дело в детских воспоминаниях, а может, в том, что вкусы передаются из поколения в поколение.