Ты сидишь за рулём, а камера фантазирует: как остановить этот беспредел

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Давно уже можно заметить: инспекторы ДПС почти исчезли с улиц. Их заменили камеры, которые фиксируют всё - от скорости до положения рук водителя. Но с автоматизацией пришла и другая проблема: техника ошибается, а водителям приходится разбираться с несправедливыми штрафами.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Например, система не отличает смартфон от чего-то другого — если у водителя в руке любой предмет, камера может принять его за телефон. И это автоматически приводит к штрафу в 1500 рублей. Даже если это был просто ключ или билет.

С ремнём безопасности ситуация тоже не лучше: если он слился по цвету с одеждой или оказался прикрыт капюшоном, система может решить, что вы не пристёгнуты, и начислить ещё 1000 рублей. Объяснять потом, что всё было по правилам, придётся самому — в отделении ГИБДД или через портал госуслуг.

Иногда штрафы получают даже владельцы автомобилей, которые перевозят на эвакуаторе — просто потому что камера "увидела" машину в неположенном месте и не поняла контекст. Та же история — со стёртой или скрытой под грязью разметкой: камера её "видит", водитель — нет, а штраф всё равно приходит.

Всё это — повод внимательнее проверять штрафы и не бояться их оспаривать. Подать обращение сейчас можно онлайн — и в некоторых случаях это помогает избежать несправедливого наказания.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

