Перезагрузка? 100% акций Нижфарма передали в управление Фармирус

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции АО "Нижфарм", которые раньше принадлежали компании Nidda Lynx S. A R. L. из Люксембурга, теперь под управлением "Фармирус", которой руководит Анна Залогина.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин подписывает документы

Согласно указу президента России Владимира Путина, 100% акций группы "Нижфарм" переданы в управление ООО "Фармирус", которая занимается поставками фармоборудования и лекарств.

Компания уже заключила 11 контрактов на 48,6 миллиона рублей с ФКУ "Фцпило" Минздрава России. В 2024 году "Фармирус" заработала 18,2 миллиона рублей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Выручка составила 1,1 миллиарда рублей, на 840 миллионов больше, чем в 2023-м.

АО "Нижфарм" возглавляет Оксана Позднякова, а в состав компании входят производственные площадки в Нижнем Новгороде и Обнинске, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.





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