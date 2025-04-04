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Джереми Кларксон анонсирует новый сезон: стало известно, когда ждать премьеры Фермы Кларксона

1:30
Шоу-бизнес » Зарубежный

Известный телеведущий Джереми Кларксон раскрыл даты премьеры долгожданного четвёртого сезона своего документального шоу "Ферма Кларксона". Первые эпизоды появятся на Prime Video 23 мая, а затем зрителей ждут дополнительные выпуски 30 мая и 6 июня.

Джереми Кларксон
Фото: youtube.com by канал WatchMojoUK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джереми Кларксон

Новый сезон продолжит историю жизни Кларксона на его ферме Diddly Squat в Чиппинг-Нортоне, но на этот раз главным вызовом для экс-ведущего Top Gear станет управление пабом The Farmer's Dog в Оксфордшире.

В то время как его верный помощник Калеб Купер отправится в турне по стране, а жена Лиза Хоган займётся разработкой новой линейки продуктов, сам Кларксон останется один на один с хозяйственными заботами.

Попытка открыть паб вместо запланированного ресторана Farm to Fork должна, по задумке Джереми, снизить нагрузку на фермерский магазин и улучшить отношения с местными властями. Однако, как он уже не раз жаловался в соцсетях, бюрократия, ветхие здания и другие трудности превратили этот проект в настоящий квест.

Параллельно на ферме команде предстоит бороться с капризами погоды, ремонтировать сломавшийся трактор, а также осваиваться с новыми обитателями — быком, свиньёй и стадом коз.

Ранее Холли Берри рассказала, что не появится в роли Шторм в новом фильме "Мстители: Судный день".

Уточнения

Дже́реми Чарльз Ро́берт Кларксон (англ. Jeremy Charles Robert Clarkson, род. 11 апреля 1960 года, Донкастер, Йоркшир, Великобритания) — английский телеведущий, журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, фермер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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