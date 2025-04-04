Ваши зрачки не лгут: что происходит с глазами во время дыхания

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Почему размер зрачков меняется не только из-за света или эмоций, но даже… из-за дыхания? Недавнее открытие шведских нейробиологов из Каролинского института ставит под сомнение прежние научные догмы. До недавнего времени считалось, что во время вдоха зрачки расширяются, а на выдохе — сужаются.

Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глаз

Что показали эксперименты

Учёные провели три серии тестов с участием более ста добровольцев. Камера с высокой чувствительностью фиксировала малейшие изменения в диаметре зрачков. Люди дышали носом или ртом, сидели спокойно или выполняли зрительные задачи — но результат оставался неизменным.

"Наши эксперименты последовательно и достоверно демонстрируют, что размер зрачков наименьший в начале вдоха и наибольший в пик выдоха", — подчёркивают авторы исследования.

Это опровергает старое представление и указывает на более сложную взаимосвязь между дыханием и зрительным восприятием.

Почему это важно

Исследователи считают, что причина может скрываться в особенностях зрительной адаптации. Маленькие зрачки лучше различают мелкие детали, тогда как большие — улавливают слабые и тусклые сигналы.

Вероятно, зрительная система "переключается" между этими режимами в зависимости от фазы дыхания.

Иными словами, за один вдох-выдох наши глаза успевают как "заметить", так и "распознать" объект. Это открывает интересные перспективы в изучении восприятия и может помочь в медицинской диагностике, даже не связанной напрямую со зрением.

Уточнения

Зрачо́к (устар. зени́ца, лат. pupilla) — отверстие в радужной оболочке глаза позвоночных (обычно круглое или щелевидное), через которое в глаз проникают световые лучи.

