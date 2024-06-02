Когда ОСАГО работает как каско: 5 неожиданных фактов об "автогражданке"

Autonews: в некоторых случаях ОСАГО может работать как каско

3:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обязательный для всех автомобилистов полис ОСАГО может оказаться значительно полезнее, если знать, как правильно им пользоваться. Многие водители не осведомлены о важных нюансах, которые могут защитить их от мошенников и автоподстав. Случайные ошибки при оформлении могут привести к аннулированию полиса, потере уплаченной премии и отказу в выплате после ДТП. Autonews.ru объяснил, на что следует обращать внимание.

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Полис ОСАГО покроет ущерб перевозимому имуществу

Полис ОСАГО покрывает ущерб до 400 тыс. рублей, полученный автомобилями и участниками ДТП. Однако не всем водителям известно, что если в аварии пострадало перевозимое имущество, его стоимость также можно компенсировать за счет ОСАГО. Это может быть мобильный телефон, телевизор или даже семейный фарфор. Важно правильно оформить происшествие: Европротокол не подойдет, необходимо дождаться инспекторов ГИБДД.

Это связано с тем, что владелец поврежденного имущества должен доказать, что оно разбилось именно в этой аварии. Инспекторы ГИБДД фотографируют все детали и записывают объяснения, с которыми будет работать страховая компания.

«Европротокол не применяется, если в ДТП повреждено иное имущество, кроме двух транспортных средств. Без документов от ГИБДД возмещения не получить. Возмещение покрывает и автомобиль, и иное имущество», — объяснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Если водители все же укажут повреждения имущества в Европротоколе, страховая компания может отказать в выплате по ОСАГО. Тогда разбирательство будет происходить в суде в рамках гражданского иска. Знание этого нюанса помогает защититься от мошенников, которые могут предъявлять ложные претензии на дорогостоящие вещи.

Ошибки при заполнении полиса ОСАГО

Ошибки и неточности при заполнении анкеты для оформления электронного полиса ОСАГО могут стоить автомобилистам уплаченной премии и аннулирования полиса. Например, водители могут занижать мощность двигателя или не указывать, что работают в такси, чтобы получить более выгодное предложение. Это легко выявляется при проверке.

Иногда ошибки случаются неумышленно, например, после тюнинга автомобиля или при смене регистрации. Важно уведомлять страховую компанию обо всех изменениях. Недопустимы любые интерпретации параметров, приводящие к занижению стоимости страховки.

«Мы расторгаем договоры при преднамеренном искажении данных или серьезных ошибках, например, при значительном занижении мощности двигателя», — пояснили в Росгосстрахе.

Чтобы избежать расторжения договоров, необходимо тщательно заполнять документы и выбирать надежных посредников.

Ремонт автомобиля без учета износа деталей

При денежной компенсации за ремонт автомобиля страховые компании учитывают износ деталей, что может существенно снизить сумму выплаты. В 2021 году Верховный суд принял решение, позволяющее добросовестным водителям требовать от страховой компании полную сумму ремонта.

«В обязательственных правоотношениях должник должен возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением обязательства. Убытки подлежат возмещению в полном размере», — говорится в решении Верховного суда..

Ранее эксперты объяснили, как оформить ОСАГО без техосмотра и диагностической карты.