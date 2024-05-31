Как оформить ОСАГО без техосмотра в 2024 году: советы эксперта

Благодаря поправкам в закон № 343-ФЗ в 2021 году процедура оформления ОСАГО упростилась. Теперь страховые компании не требуют диагностическую карту и ТО у водителей, использующих авто для личных нужд. "Финуслуги" разобрались, как можно получить полис без техосмотра.
На данный момент техосмотр обязателен для:
Если водитель по собственному желанию хочет пройти техосмотр, это можно сделать на аккредитованной станции техобслуживания Российского союза автостраховщиков (РСА).
Полис ОСАГО можно приобрести без техосмотра и диагностической карты, даже если техосмотр обязателен. Страховые компании не требуют их при оформлении страховки. Чтобы оформить "автогражданку", нужно:
Для автомобилей, используемых для личных нужд, отсутствие техосмотра не влечет штрафов. За отсутствие техосмотра у обязанных его проходить водителей предусмотрен штраф в 2000 рублей.
Если техосмотр не пройден и случится ДТП, страховая компания выплатит компенсацию потерпевшей стороне. Однако если причиной аварии была неисправность автомобиля, страховая компания может потребовать возмещение от виновника, доказав связь между дефектом и аварией.
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