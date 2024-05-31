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Как оформить ОСАГО без техосмотра в 2024 году: советы эксперта

Полис ОСАГО могжно купить без ТО и диагностической карты

2:12
Страхование

Благодаря поправкам в закон № 343-ФЗ в 2021 году процедура оформления ОСАГО упростилась. Теперь страховые компании не требуют диагностическую карту и ТО у водителей, использующих авто для личных нужд. "Финуслуги" разобрались, как можно получить полис без техосмотра.

Полис ОСАГО могжно купить без ТО и диагностической карты
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Автодиагностика: правила и сроки

На данный момент техосмотр обязателен для:

  • служебных авто и такси;
  • машин старше четырёх лет, которые ставят на госучёт;
  • транспортных средств старше четырёх лет при смене владельца;
  • авто с изменениями в конструкции;
  • транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.

Если водитель по собственному желанию хочет пройти техосмотр, это можно сделать на аккредитованной станции техобслуживания Российского союза автостраховщиков (РСА).

Как купить ОСАГО без техосмотра

Полис ОСАГО можно приобрести без техосмотра и диагностической карты, даже если техосмотр обязателен. Страховые компании не требуют их при оформлении страховки. Чтобы оформить "автогражданку", нужно:

  • Выбрать страховую компанию.
  • Заполнить заявку на оформление ОСАГО онлайн на сайте выбранной компании.
  • Оплатить полис.
  • Получить договор страхования и полис, который могут оформить в бумажном виде или отправить на электронную почту. Электронные полисы имеют такую же юридическую силу, как и документы на фирменном бланке.

Для автомобилей, используемых для личных нужд, отсутствие техосмотра не влечет штрафов. За отсутствие техосмотра у обязанных его проходить водителей предусмотрен штраф в 2000 рублей.

Если техосмотр не пройден и случится ДТП, страховая компания выплатит компенсацию потерпевшей стороне. Однако если причиной аварии была неисправность автомобиля, страховая компания может потребовать возмещение от виновника, доказав связь между дефектом и аварией.

Ранее финомбудсмен предложил защитить ОСАГО от безлимитных выплат.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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