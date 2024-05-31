Налоговые изменения заставляют россиян переходить на консервативные инвестиции и НСЖ

В текущих условиях россияне переходят из рисковых активов в консервативные, такие как депозиты, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и пенсионные инструменты.
При этом часть граждан, осознавая необходимость уплаты налогов на депозиты по итогам 2023 года, предпочитает переходить на программы накопительного страхования жизни (НСЖ), как сообщил генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.
По его словам, тенденция к переходу от рисковых активов к консервативным очевидна. Если год назад многие ещё не задумывались о предстоящих налогах на депозиты, то теперь это стало ясно. Данная тенденция наметилась примерно в ноябре-декабре 2023 года.
"Люди понимают, что придут „письма счастья“ (налоговые уведомления), и мы видим, что граждане (особенно те, кто обладает большими активами) начинают считать деньги и переходят в НСЖ. Поэтому часть денег, но не все, конечно, переходит из депозитов в НСЖ", — сообщил Черников.
Банки в настоящее время не могут и не хотят предлагать долгосрочные инвестиции. Поэтому те, кто понял, что длительные инвестиции с высокими ставками можно найти в НСЖ, выбирают этот инструмент, как сообщает портал riamo.ru.
"Где-то условия по депозитам лучше, чем НСЖ, где-то хуже. Но (в пользу НСЖ) срабатывают триггеры — дюрация и налоги", — отметил Черников.
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