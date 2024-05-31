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Налоговые изменения заставляют россиян переходить на консервативные инвестиции и НСЖ

Россияне выбирают НСЖ вместо депозитов для уменьшения налогов

1:35
Страхование

В текущих условиях россияне переходят из рисковых активов в консервативные, такие как депозиты, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и пенсионные инструменты.

Россияне выбирают НСЖ вместо депозитов для уменьшения налогов
Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

При этом часть граждан, осознавая необходимость уплаты налогов на депозиты по итогам 2023 года, предпочитает переходить на программы накопительного страхования жизни (НСЖ), как сообщил генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

По его словам, тенденция к переходу от рисковых активов к консервативным очевидна. Если год назад многие ещё не задумывались о предстоящих налогах на депозиты, то теперь это стало ясно. Данная тенденция наметилась примерно в ноябре-декабре 2023 года.

"Люди понимают, что придут „письма счастья“ (налоговые уведомления), и мы видим, что граждане (особенно те, кто обладает большими активами) начинают считать деньги и переходят в НСЖ. Поэтому часть денег, но не все, конечно, переходит из депозитов в НСЖ", — сообщил Черников.

Банки в настоящее время не могут и не хотят предлагать долгосрочные инвестиции. Поэтому те, кто понял, что длительные инвестиции с высокими ставками можно найти в НСЖ, выбирают этот инструмент, как сообщает портал riamo.ru.

"Где-то условия по депозитам лучше, чем НСЖ, где-то хуже. Но (в пользу НСЖ) срабатывают триггеры — дюрация и налоги", — отметил Черников.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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