Налоговые изменения заставляют россиян переходить на консервативные инвестиции и НСЖ

Your browser does not support the audio element.

В текущих условиях россияне переходят из рисковых активов в консервативные, такие как депозиты, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и пенсионные инструменты.

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication