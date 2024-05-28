Добавит женщинам уверенности: послеродовое восстановление могут включить в ОМС

В базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) стоит включить послеродовую реабилитацию женщин, включая пластику и восстановление мышечного тонуса, заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в обращении к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Одной из причин, по которой молодые женщины отказываются от беременности, является неуверенность в возможностях своего организма и способности к восстановлению. Если к этим сомнениям добавляются материальные трудности, это становится основным фактором отказа от материнства. Многие женщины опасаются негативных последствий и послеродовых осложнений, которые могут не только повлиять на здоровье, но и значительно ухудшить внешность.
В настоящее время послеродовые восстановительные процедуры, такие как возвращение мышечного тонуса, восстановление тканей и иммунитета, коррекция фигуры, нормализация гормонального фона, пластика и психологическая помощь, не включены в ОМС, напоминает Телеграм-канал "Юризм".
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