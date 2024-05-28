Россияне стали меньше жаловаться на страховые компании — главный финомбудсмен объяснил, с чем это связано

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ЦБ: число обращений к финомбудсмену сократилось на 12,4%

2:08
Страхование

Количество обращений граждан в службу финансового уполномоченного составило 134,2 тысячи, снизившись за год на 12,4%, рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

ЦБ: число обращений к финомбудсмену сократилось на 12,4%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным ЦБ, большинство обращений приходится на страховые организации — почти 118 тысяч, и на кредитные организации — 13,3 тысячи. По словам заместителя председателя ЦБ, это снижение связано с тем, что финансовые организации стали самостоятельно урегулировать споры до того, как граждане направят претензии в службу финансового уполномоченного, сообщает "Российская газета".

"Такая задача ставилась разработчиками закона. Эта задача была реализована и реализовывается дальше, особенно это характерно видно на примере страховых организаций", — пояснил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

В среднем в отчётном году поступало 543 обращения в день. Средний размер требований к организациям также растёт и составляет около 227 тысяч рублей. В прошлом году служба приняла 95,6 тысячи решений на общую сумму 2,7 миллиарда рублей.

Сокращение обращений произошло главным образом за счёт уменьшения числа жалоб на страховые организации, отметил финомбудсмен.

"Но одновременно с этим мы отмечаем тенденцию роста доли числа сложных обращений, содержащих пять и более заявляемых требований", — рассказал Воронин.

По его словам, увеличилось и число жалоб, практика решений которых еще не устоялась в судах. Количество таких сложных обращений, где имеется множественность требований и неопределённая судебная практика, выросло на 15 тысяч по сравнению с предыдущим годом, подытожил главный финомбудсмен.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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