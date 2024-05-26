JP Morgan рассказал о выгодных направлениях перестраховки

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Выгода от роста прибыли по МСФО 17 считается самой высокой для перестраховщиков: JP Morgan.

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Перестраховщики ожидают наибольшую выгоду от МСФО 17 в страховом секторе. Перестраховщики увидели наибольший рост ожиданий прибыли с начала 2023 года. Британские брэнды оказались на другом конце спектра, но JP Morgan считает, что они могут ожидать сильного роста доходов в будущем. Значительный рост прибылей наблюдается у всех компаний в подсекторе перестрахования. Результаты Munich Re были одними из наиболее позитивных для страховой компании с крупной капитализацией. Переход на МСФО 17 и более благоприятная операционная среда объясняют часть преимуществ.

Некоторые положительные тенденции прибыли можно увидеть и в других секторах перестрахования.