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Мошенники воруют данные клиентов страховых компаний

1:22
Страхование

В Центробанке рассказали об инновационных метода мошенничества, которое затрагивает и клиентов страховых компаний.

Мошенники воруют данные клиентов страховых компаний
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мошенники стали использовать более реалистичные сценарии обмана, чтобы похитить деньги людей. Они собирают информацию о человеке из открытых источников, включая социальные сети, а также используют данные из разных баз, к которым получают доступ во время успешных компьютерных атак на компании.

Это очень опасная тактика, потому что в результате граждане начинают больше доверять мошенникам во время телефонного разговора или переписки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России также отмечает, что хакеры взламывают личные кабинеты пользователей в интернет-магазинах, сервисах доставки товаров, социальных сетях, на маркетплейсах и других ресурсах. Они делают это, в том числе, путём перебора паролей.

Чтобы защитить себя от мошенников, регулятор рекомендует гражданам не размещать личную и финансовую информацию в социальных сетях и других открытых ресурсах. Также важно не использовать одинаковые пароли от личных кабинетов разных сервисов, часто их обновлять и по возможности установить двухфакторную аутентификацию — подтверждение входа кодом из СМС-сообщения.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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