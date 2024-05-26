Мошенники воруют данные клиентов страховых компаний

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Центробанке рассказали об инновационных метода мошенничества, которое затрагивает и клиентов страховых компаний.

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Мошенники стали использовать более реалистичные сценарии обмана, чтобы похитить деньги людей. Они собирают информацию о человеке из открытых источников, включая социальные сети, а также используют данные из разных баз, к которым получают доступ во время успешных компьютерных атак на компании.

Это очень опасная тактика, потому что в результате граждане начинают больше доверять мошенникам во время телефонного разговора или переписки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России также отмечает, что хакеры взламывают личные кабинеты пользователей в интернет-магазинах, сервисах доставки товаров, социальных сетях, на маркетплейсах и других ресурсах. Они делают это, в том числе, путём перебора паролей.

Чтобы защитить себя от мошенников, регулятор рекомендует гражданам не размещать личную и финансовую информацию в социальных сетях и других открытых ресурсах. Также важно не использовать одинаковые пароли от личных кабинетов разных сервисов, часто их обновлять и по возможности установить двухфакторную аутентификацию — подтверждение входа кодом из СМС-сообщения.