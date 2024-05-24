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Страховщик и клиент: чьё право на ОСАГО важнее, если выплата по каско является недостаточной

ВС: страховщик каско не может первым претендовать на выплату по ОСАГО

Страхование

Верховный Суд РФ рассмотрел дело, в котором возник вопрос о том, может ли страховщик, выплативший возмещение по договору каско, использовать свое право на выплату в рамках ОСАГО, перешедшее к нему по суброгации, вперёд своего клиента.

ВС: страховщик каско не может первым претендовать на выплату по ОСАГО
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Возмещения по каско оказалось недостаточно, чтобы полностью покрыть убытки страхователя, поэтому он также обратился за выплатой по договору ОСАГО. Однако страховая компания, которая застраховала каско и автогражданскую ответственность обоих участников ДТП, отказала в выплате. Компания сослалась на то, что после выполнения обязательств по договору каско к ней перешло право требования к причинителю вреда и право на страховую выплату по ОСАГО по суброгации (ст. 965 ГК РФ). Поскольку страховщик также застраховал ответственность причинителя вреда, он считал, что его обязанность перед потерпевшим по ОСАГО прекратилась из-за совпадения должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ).

Отменяя решения трех инстанций, которые согласились с позицией страховщика, Верховный Суд РФ подчеркнул, что основной целью закона об ОСАГО является защита прав потерпевших на возмещение причиненного вреда. Поэтому в случаях, когда выплаты по каско недостаточно для полного покрытия убытков, право страховщика на получение возмещения по ОСАГО по суброгации не может использоваться в ущерб потерпевшему. Этот принцип применим и к ситуациям, когда страховщик, к которому перешло право требования потерпевшего, одновременно является и обязанным лицом по ОСАГО.

Ранее российские страховщики начали предлагать защиту от терактов и военных действий.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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