Страховщик и клиент: чьё право на ОСАГО важнее, если выплата по каско является недостаточной

ВС: страховщик каско не может первым претендовать на выплату по ОСАГО

Верховный Суд РФ рассмотрел дело, в котором возник вопрос о том, может ли страховщик, выплативший возмещение по договору каско, использовать свое право на выплату в рамках ОСАГО, перешедшее к нему по суброгации, вперёд своего клиента.

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Возмещения по каско оказалось недостаточно, чтобы полностью покрыть убытки страхователя, поэтому он также обратился за выплатой по договору ОСАГО. Однако страховая компания, которая застраховала каско и автогражданскую ответственность обоих участников ДТП, отказала в выплате. Компания сослалась на то, что после выполнения обязательств по договору каско к ней перешло право требования к причинителю вреда и право на страховую выплату по ОСАГО по суброгации (ст. 965 ГК РФ). Поскольку страховщик также застраховал ответственность причинителя вреда, он считал, что его обязанность перед потерпевшим по ОСАГО прекратилась из-за совпадения должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ).

Отменяя решения трех инстанций, которые согласились с позицией страховщика, Верховный Суд РФ подчеркнул, что основной целью закона об ОСАГО является защита прав потерпевших на возмещение причиненного вреда. Поэтому в случаях, когда выплаты по каско недостаточно для полного покрытия убытков, право страховщика на получение возмещения по ОСАГО по суброгации не может использоваться в ущерб потерпевшему. Этот принцип применим и к ситуациям, когда страховщик, к которому перешло право требования потерпевшего, одновременно является и обязанным лицом по ОСАГО.

Ранее российские страховщики начали предлагать защиту от терактов и военных действий.