Страховщик и клиент: чьё право на ОСАГО важнее, если выплата по каско является недостаточной

Верховный Суд РФ рассмотрел дело, в котором возник вопрос о том, может ли страховщик, выплативший возмещение по договору каско, использовать свое право на выплату в рамках ОСАГО, перешедшее к нему по суброгации, вперёд своего клиента.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain