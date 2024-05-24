Страхование от терроризма и военных действий: юрист оценил, как оно будет работать и на что могут рассчитывать граждане

Российские страховые компании начали предлагать новые виды страхования жизни, здоровья и имущества, связанные с террористическими актами и применением боевого оружия. Свою оценку новым видам страхования дал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Сегодня большинство страховых компаний уже предлагают страхование жизни и здоровья от несчастных случаев. Законом установлено, что несчастный случай – это непредвиденное событие, причиняющее ущерб жизни или здоровью застрахованного лица. Обычно такие случаи включают травмы, воздействие электрического тока, неправильные медицинские манипуляции и другие подобные инциденты», – пояснил эксперт.
Хаминский отметил, что в изменившихся условиях страховые компании вводят новые виды личного страхования, связанные с терроризмом и применением вооружений со стороны Украины. Однако он подчеркнул, что такие нововведения неизбежно столкнутся с различными проблемами при практическом применении.
«Несмотря на то, что действующее законодательство включает большинство терминов и определений, связанных с терроризмом, в настоящее время нет нормативного регулирования по выдаче официальных документов, подтверждающих такие события», – уточнил он.
Хаминский привел пример из ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», который определяет террористический акт как действие, устрашающее население и создающее опасность гибели человека, значительного имущественного ущерба или других тяжких последствий с целью дестабилизации органов власти или международных организаций.
«Если в рамках борьбы с террористами будет введен режим контртеррористической операции, то гражданин, пострадавший в этот период, может остаться без страхового возмещения. Ещё сложнее будет устанавливать страховой случай при причинении ущерба жизни и здоровью боевым оружием», – подчеркнул он.
По мнению юриста, будут востребованы экспертизы, подтверждающие причинение вреда здоровью именно в результате применения различных типов вооружений.
«В целом, все вопросы, связанные с доказыванием наступления страхового случая, необходимо подробно и заранее прописывать в договорах и правилах страхования. Со временем правоприменительная практика, особенно в рамках судебных споров со страховыми компаниями, выработает необходимые подходы и методики определения страховых событий», – заключил Хаминский.
Ранее выживший пассажир упавшего в Мойку автобуса рассказал, что до сих пор не получил компенсацию от страховой компании.
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