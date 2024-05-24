"Не обрадовались моему звонку": страховая тянет с выплатой выжившему пассажиру упавшего в Мойку автобуса

Выживший при падении автобуса в Мойку 10 мая пассажир Александр Тверитнев до сих пор не получил страховую выплату. Об этом пострадавший рассказал корреспонденту "МК в Питере".
По данным НССО, транспортное средство было застраховано в компании "Ингосстрах". Мужчина был выписан из больницы 23 мая. В аварии он потерял свою любимую, которая ехала в том же автобусе. Чтобы присутствовать на похоронах, Александру пришлось временно покинуть больницу.
"Физически все хорошо. Морально, конечно, не очень. Жену потерял. Я был на отпевании в церкви, потом ее увезли в крематорий, а похоронят на Красненьком кладбище, где похоронен ее отец-подводник. Я из больницы на два часа выписывался, потом вернулся", — поделился Тверитнев.
Хотя авария произошла почти две недели назад, страховую выплату Александр еще не получил. В ООО "Такси", владельце автобуса, ему дали номер телефона страховой компании для самостоятельной консультации. Однако, по словам Александра, "Ингосстрах" поставил под вопрос возможность выплаты и заявил, что ситуация требует дальнейшего расследования.
"Я так понял, что они не особо обрадовались моему звонку. Сказали, что если бы были переломы, а так — утопление. Надо еще разбираться. Ну, сказали, чтоб я приезжал. В понедельник поеду", — рассказал петербуржец.
Согласно данным Национального союза страховщиков ответственности (НССО), автобус, упавший в реку, был застрахован в компании "Ингосстрах". Журналисты "МК в Питере" будут следить за развитием событий и выплатой положенной суммы выжившему пассажиру.
В результате падения автобуса в Мойку с Поцелуева моста 10 мая 2024 года погибли семь человек. Выжили только двое: 44-летний водитель Рахматшох Курбонов и 56-летний пассажир АлександрТверитнев.
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