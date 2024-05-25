Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД развеяли мифы о фиксации нарушений камерами на дорогах
Врач Белева: отказ от определённых продуктов гарантирует похудение
Эксперты предложили лимонную кислоту для очистки микроволновки
Рогозин: ВСУ повредили объект ракетного предупреждения на Кубани
Стало известно, чем выделяются рыжие коты
Прямые рейсы из Москвы в Индонезию запустят в ближайшее время
Смузи-боул со специями и черникой: рецепт
Освежение лица за 15 минут: инновационные методы лифтинг-макияжа
Пошаговый план: как заработать свой первый миллион

Почему люди не любят страховщиков?

2:09
Страхование

У большинства людей слово "страховщик" вызывает негативные коннотации. В этой статье мы рассмотрим 

Почему люди не любят страховщиков?
Фото: flickr.com by Группа LetterOne is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причины, по которым люди могут не любить страховщиков, могут быть разнообразными и зависят от индивидуального опыта каждого человека. Вот некоторые из возможных причин.

  1. Сложность понимания условий договора: Страховщики часто используют сложные юридические формулировки в своих договорах, что может затруднить понимание условий для клиентов. Это может вызывать недоверие и недовольство.
  2. Проблемы с выплатами: В некоторых случаях клиенты могут столкнуться с трудностями при получении страховых выплат или с задержками в процессе рассмотрения их заявлений. Это также может вызвать недовольство и недоверие к страховым компаниям.
  3. Высокие страховые взносы: Стоимость страховых полисов может быть высокой, особенно для определённых видов страхования. Это может восприниматься как несправедливое и вызывать недовольство клиентов.
  4. Нежелание признавать страховые случаи: Иногда страховые компании могут пытаться избежать выплаты страхового возмещения, находя различные причины для отказа. Это вызывает разочарование у клиентов и может привести к негативному отношению к страховщикам.
  5. Отсутствие прозрачности: Некоторые страховые компании могут скрывать информацию о своих услугах и условиях, что затрудняет принятие обоснованных решений клиентами. Это также способствует формированию негативного образа страховщиков.
  6. Негативный опыт общения с агентами: Клиенты могут иметь негативный опыт общения со страховыми агентами, которые могут быть навязчивыми, не предоставлять полной информации или предлагать ненужные услуги.
  7. Недоверие к финансовой стабильности: В периоды экономических кризисов или нестабильности на финансовом рынке, клиенты могут сомневаться в финансовой устойчивости страховых компаний, что также влияет на их отношение к страховщикам.

В связи с этим страховщикам приходится работать во всё более сложных условиях. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Грядёт полный отказ от литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторов — им найдена непревзойдённая замена
Последние материалы
Рогозин: ВСУ повредили объект ракетного предупреждения на Кубани
Стало известно, чем выделяются рыжие коты
Почему люди не любят страховщиков?
Прямые рейсы из Москвы в Индонезию запустят в ближайшее время
Смузи-боул со специями и черникой: рецепт
Освежение лица за 15 минут: инновационные методы лифтинг-макияжа
Пошаговый план: как заработать свой первый миллион
Как улучшить рост болгарского перца?
Комик Денис Дорохов ответил на вопрос про друзей иноагентов
Названы самые успешные молодые актёры Голливуда. Среди них есть Зендея
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников