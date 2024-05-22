Лекарства по ДМС: покрывает ли страховка расходы на медикаменты

BestDoctor: получить препараты по ДМС можно по программе лекарственного страхования

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Многие компании предлагают специализированные программы лекарственного страхования, которые дополняют основные услуги, входящие в пакет ДМС. Эти программы позволяют получить медикаменты с частичной компенсацией их стоимости в рамках установленного лимита либо получить от страховщика возврат всей суммы, рассказал директор департамента клиентского сервиса BestDoctor Георгий Кругликов.

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Самый распространённый вариант — это софинансирование стоимости лекарств, при котором часть расходов покрывается застрахованным лицом, а оставшуюся часть — страховщиком, отметил эксперт. При покупке лекарств страхователь предъявляет рецепт или лист назначения, который подтверждает необходимость приобретения препаратов, включённых в список покрываемых программой.

Лекарственное страхование в рамках ДМС позволяет значительно сократить расходы на приобретение необходимых медикаментов и гарантирует доступ к нужным препаратам, что особенно важно при лечении хронических заболеваний или в случае неожиданного ухудшения здоровья, подчеркнул Кругликов. Это обеспечивает дополнительную финансовую защиту и спокойствие для застрахованных, подытожил он.

Ранее из ОМС убрали популярные онкопрепараты "Абраксан" и "Пикрэй".