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Бизнесмен Фридман призывает власти Люксембурга вернуть ему конфискованные активы "по-хорошему"

Фридман требует от Люксембурга выплатить ему $15,8 млрд за конфискованные активы

1:00
Страхование

Экс-владелец СК "АльфаСтрахование", российский бизнесмен Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать переговоры по вопросу выплаты ему компенсации в размере $15,8 млрд за конфискованные активы, сообщает АСН.

Фридман требует от Люксембурга выплатить ему ,8 млрд за конфискованные активы
Фото: flickr.com by Группа LetterOne is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В случае отказа Фридман намерен обратиться в международный арбитражный суд.

Предложение бизнесмена было отправлено властям Люксембурга ещё в феврале, однако ответ от них не последовал.

Фридман является владельцем как прямых, так и бенефициарных акций в компаниях CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через них бизнесмен осуществлял инвестиции в различные юрисдикции и секторы.

Ранее российский суд ранее вернул "АльфаСтрахование" в российскую юрисдикцию. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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