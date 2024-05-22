Бизнесмен Фридман призывает власти Люксембурга вернуть ему конфискованные активы "по-хорошему"

Экс-владелец СК "АльфаСтрахование", российский бизнесмен Михаил Фридман предложил правительству Люксембурга начать переговоры по вопросу выплаты ему компенсации в размере $15,8 млрд за конфискованные активы, сообщает АСН.
В случае отказа Фридман намерен обратиться в международный арбитражный суд.
Предложение бизнесмена было отправлено властям Люксембурга ещё в феврале, однако ответ от них не последовал.
Фридман является владельцем как прямых, так и бенефициарных акций в компаниях CTF Holdings, ABH Holdings, Alfa Asset Management (Europe), Alfa Capital Investments Holdings, LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. Через них бизнесмен осуществлял инвестиции в различные юрисдикции и секторы.
Ранее российский суд ранее вернул "АльфаСтрахование" в российскую юрисдикцию.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.