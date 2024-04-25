В Курске водитель выиграл суд против страховой компании, отказавшей в независимой экспертизе после ДТП

Курянин отсудил у страховщика 37,5 тысяч рублей за отказ от экспертизы

В Курске суд взыскал со страховой компании моральный вред и штраф в пользу владельца автомобиля, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщает РИА Курск.

Авария произошла в декабре 2022 года. Сначала автовладелец попросил страховщика организовать независимую экспертизу, так как у него вызвали сомнения решения страховщика по ремонту. Не получив ответа, курянин обратился в суд с иском.

После подачи водителем иска страховая компания направила ему копию независимого экспертного заключения, однако, так как ответчик сделал это с нарушением установленных сроков, суд взыскал с него 37,5 тысяч рублей: в сумму вошли компенсация морального вреда, штраф и расходы на оплату услуг юриста.

Страховщик пытался обжаловать решение в апелляционном порядке, но Курский областной суд оставил его без изменений, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Ранее в Минске водитель подвёл под уголовную статью знакомого владельца СТО и сбежал в Европу.