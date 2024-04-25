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Сказал не переживать: в Минске приятель подвёл под уголовное дело директора СТО и сбежал в Европу

В Минске владелец автобизнеса подделал документы для страховой по просьбе друга

2:28
Страхование

В Минске владелец автобизнеса подделал документы для страховой по просьбе давнего знакомого и попал на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве, сообщает "Комсомольская Правда-Белоруссия" со ссылкой на УСК по городу Минску.

В Минске владелец автобизнеса подделал документы для страховой по просьбе друга
Фото: freepik.com is licensed under public domain

История произошла ещё в 2022 году. К 38-летнему директору СТО обратился давний приятель. По его словам, он попал в серьёзное ДТП не по своей вине и его "Альфе Ромео" нужен серьёзный ремонт. Бизнесмен пообещал помочь и начать ремонт после оценки и получения выплат от страховщика, однако итоговая сумма выплаты оказалась меньше 10 тысяч белорусских рублей. Директор СТО подсчитал, что этих денег на ремонт не хватит.

После неудачной попытки уладить вопрос в страховой компании, владелец авто попросил бизнесмена отремонтировать машину за счёт фирмы, но тот не согласился. Тогда приятель попросил владельца СТО оформить фиктивный акт о выполненном ремонте и чек, чтобы предоставить их в страховую для выплаты. После получения страховки мужчина обещал, что отдаст машину на ремонт на СТО товарища.

Бизнесмен оформил документы на сумму более 26 тысяч белорусских рублей, по которым мужчина получил выплату от страховщика. После этого водитель перестал выходить на связь, а в январе 2023 года он сказал директору СТО, что продаёт разбитую машину и покидает страну. В июне автомобиль эвакуировал со стоянки СТО новый владелец.

Однако на этом дело не закончилось: виновник ДТП увидел объявление о продаже автомобиля в интернете и сообщил страховщику, что ремонта, за который заплатила компания, не было. Владелец "Альфы Ромео" на тот момент уже выехал в Европу, а знакомому бизнесмену посоветовал не переживать и сказать правоохранителям, что машина снова попала в ДТП после восстановления.

Однако директор СТО не стал обманывать следствие и на допросе всё рассказал.

"Действия владельца автобизнеса квалифицированы как пособничество в мошенничестве, совершённое в крупном размере. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — рассказали в УСК.

Бывшему владельцу "Альфы Ромео" инкриминируют мошенничество, совершённое в крупном размере.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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