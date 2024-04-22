Автомобилисты не заметят: эксперты оценили новую методику оценки стоимости запчастей по ОСАГО

НАС: новая методика оценки запчастей по ОСАГО не повлияет на поставки

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Автомобилисты вряд ли заметят нововведения Центробанка в методике оценки запчастей по ОСАГО, рассказал "Известиям" вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

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Ранее ЦБ увеличил максимальный срок поставки деталей для восстановительного ремонта до 30 дней, оставив при этом сроки, отведенные законом на починку автомобиля, прежними.

Эксперт отметил, что изменения не смогут повлиять на ситуацию со сроками поставки запчастей в Россию.

"Если детали есть в России или странах, откуда их можно быстро доставить, например в Турции или ОАЭ, то особых проблем с их поставками не было и раньше. Если же таких запчастей нет, или это какая-то редкая модель или не особо востребованная запчасть, то для ее поставки и 30 дней будет мало: речь может идти о нескольких месяцах, — пояснил он.

Хайцеэр добавил, что дефицит запчастей в первую очередь наблюдается в отношении европейских и американских брендов, так как оригинальные детали для них идут "окольными путями". Сроки доставки таких запчастей выросли в последнее время из-за санкций Польши, Литвы и Латвии.

С ним не согласен президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. Он считает, что меры ЦБ помогут снять "градус напряженности" для сроков поставок комплектующих.

"Мы все знаем о сложных логистических цепочках в условиях санкций. При этом для дилера все равно основным остается срок для ремонта 45 дней согласно закону "О защите прав потребителей". Поэтому нововведение действительно поможет в повседневной работе сервисов", — заявил он.

Адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько подтвердил, что в законе "Об ОСАГО" и ЗоЗПП указаны разные сроки ремонта. При этом законы регулируют разные сферы правоотношений, отметил он. Если первый закон устанавливает сроки, отведённые на починку машины после ДТП, то второй указывает предельное время, в течение которого дефекты товара должны быть устранены.

Меры ЦБ в первую очередь направлены на защиту страховщиков от претензий со стороны водителей за несоблюдение сроков ремонта, установленных законом, уверен Радько.

"Теперь у страховщиков появилась хорошая возможность оправдывать несоблюдение сроков логистическими трудностями", — пояснил он.

Ранее в Пензенской области депутата обвинили в мошенничестве с автостраховкой на 2 млн рублей.