Врезался в столб и уехал: в Пензенской области депутат пытался обманом получить от страховой 2 млн рублей

Депутата Заксобрания Пензенской области Сергея Ванюшина обвинили в попытке обмана страховой компании на 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления региона.
По данным следователей, 4 января в р. п. Башмаково Ванюшин на своей машине врезался в световую опору и покинул место ДТП. После этого он обратился к начальнику районного ГИБДД с просьбой составить документ об аварии, произошедшей якобы 11 января.
С выданной справкой депутат направился к страховщику за выплатой в размере более 2 млн рублей, однако компания отказала в связи с недостоверностью предоставленных сведений о ДТП.
В настоящее время Ванюшин находится под следствием, ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в сфере страхования в крупном размере. Начальник ГИБДД, по чьему распоряжению был выдан документ о ДТП, а также оформивший справку инспектор ДПС, также задержаны — первому вменяют превышение должностных полномочий, второму — служебный подлог.
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