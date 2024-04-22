Рост прибыли и сборов: "Абсолют Страхование" увеличило объем на 28% в первом квартале 2024 года

"Абсолют Страхование": рост прибыли до 459 млн рублей в первом квартале 2024 года

2:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Общий объем сборов компании "Абсолют Страхование" за первый квартал 2024 года достиг 2,4 миллиарда рублей, что представляет прирост в 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Этот рост был особенно заметен в ключевых сферах деятельности компании, таких как медицинское страхование (ДМС), страхование имущества и ответственности юридических лиц, а также страхование морских судов.

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Чистая прибыль компании "Абсолют Страхование" в первом квартале 2024 года составила 459 миллионов рублей, что означает увеличение на 410% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Собственный капитал компании на 31 марта 2024 года увеличился на 13% по сравнению с концом 2023 года и достиг отметки в 4,0 миллиарда рублей. Активы компании на конец первого квартала 2024 года составили 13,5 миллиарда рублей, а резервы — 7,5 миллионов рублей. Нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств составляет 1,29.

Объем выплат по страховым случаям в первом квартале 2024 года составил 853 миллиона рублей, оставаясь практически на уровне аналогичного периода 2023 года.

"В первом квартале СК "Абсолют Страхование” добилась хороших результатов, показав высокий рост по ключевым финансовым показателям. Нужно отметить, что основа для этого была заложена в прошлом году, когда прибыль и сборы также были выше рыночных. Мы с оптимизмом смотрим вперед, планируем множество интересных и перспективных проектов и намерены расти дальше, не снижая темпа", — поделился генеральный директор компании "Абсолют Страхование" Дмитрий Руденко.