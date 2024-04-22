Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие цветы подойдут для кладбищ?
Алла Пугачёва в центре скандала — что говорит Борис Галкин?
В Оренбургской области чиновники выбирают разные стратегии ведения Telegram-каналов
Nature: ежегодные потери от изменения климата в будущем составят $38 трлн
Пять методов, чтобы элегантно уложить стрижку боб
Что сделать с отбивными, чтобы они получились очень нежными и сочными
"Белновости": при поллинозе нужно перестать употреблять "молочку"
Turkish Airlines: россиянам могут отказывать в полетах из-за политики Мексики
Защита природы и бизнеса: СК "СберСтрахование" обеспечивает страхование ВИЭ
Рост прибыли и сборов: "Абсолют Страхование" увеличило объем на 28% в первом квартале 2024 года

"Абсолют Страхование": рост прибыли до 459 млн рублей в первом квартале 2024 года

2:14
Страхование

Общий объем сборов компании "Абсолют Страхование" за первый квартал 2024 года достиг 2,4 миллиарда рублей, что представляет прирост в 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Этот рост был особенно заметен в ключевых сферах деятельности компании, таких как медицинское страхование (ДМС), страхование имущества и ответственности юридических лиц, а также страхование морских судов.

"Абсолют Страхование": рост прибыли до 459 млн рублей в первом квартале 2024 года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чистая прибыль компании "Абсолют Страхование" в первом квартале 2024 года составила 459 миллионов рублей, что означает увеличение на 410% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Собственный капитал компании на 31 марта 2024 года увеличился на 13% по сравнению с концом 2023 года и достиг отметки в 4,0 миллиарда рублей. Активы компании на конец первого квартала 2024 года составили 13,5 миллиарда рублей, а резервы — 7,5 миллионов рублей. Нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств составляет 1,29.

Объем выплат по страховым случаям в первом квартале 2024 года составил 853 миллиона рублей, оставаясь практически на уровне аналогичного периода 2023 года.

"В первом квартале СК "Абсолют Страхование” добилась хороших результатов, показав высокий рост по ключевым финансовым показателям. Нужно отметить, что основа для этого была заложена в прошлом году, когда прибыль и сборы также были выше рыночных. Мы с оптимизмом смотрим вперед, планируем множество интересных и перспективных проектов и намерены расти дальше, не снижая темпа", — поделился генеральный директор компании "Абсолют Страхование" Дмитрий Руденко.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Последние материалы
В Оренбургской области чиновники выбирают разные стратегии ведения Telegram-каналов
Nature: ежегодные потери от изменения климата в будущем составят $38 трлн
Пять методов, чтобы элегантно уложить стрижку боб
Что сделать с отбивными, чтобы они получились очень нежными и сочными
"Белновости": при поллинозе нужно перестать употреблять "молочку"
Turkish Airlines: россиянам могут отказывать в полетах из-за политики Мексики
Защита природы и бизнеса: СК "СберСтрахование" обеспечивает страхование ВИЭ
Эксперты ответили, для чего заводить домашних животных
Хоккеист "Вашингтона" Овечкин рассказал о поражении от "Рейнджерс"
Tesla снижает цены на автомобили перед отчетом о прибылях, акции упали на 4%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников