Последствия отсутствия водителя в полисе ОСАГО: штрафы, риски и правовые аспекты

В ГИБДД рассказали, как получить выплату от страховой без вписанного в ОСАГО водителя

2:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ситуации, когда водитель не включен в полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) — не редкость. Причины этого могут быть разнообразными. Например, владелец автомобиля может внезапно почувствовать себя плохо и попросить кого-то другого управлять машиной вместо него. Или же ситуация, когда сосед, друг или коллега просит предоставить свой автомобиль на какое-то время, не обдумывая вопрос о страховании. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, какие последствия грозят водителю, если он не внесен в полис ОСАГО.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Закон позволяет заключать страховые договоры по-разному: можно указывать конкретных водителей, которым разрешено управлять автомобилем, а можно разрешить управление машиной практически любому человеку. Очевидно, что выбор неограниченного ОСАГО обойдется клиенту дороже, особенно если это юридическое лицо. Независимо от выбранного типа страховки — ограниченного или неограниченного, водителю, не имеющему страхового полиса, грозит административный штраф в размере 500 рублей, если страховка забыта дома. В случае отсутствия полиса ОСАГО или его просрочки, штраф составит уже 800 рублей. Инспекторы ГИБДД имеют право выписывать штраф за отсутствие полиса сколько угодно раз.

Несмотря на требование 2.1.1 ПДД, согласно которому водитель должен иметь при себе полис ОСАГО и предъявить его при запросе полиции, не обязательно иметь при себе бумажный полис. Если есть электронный полис, можно просто показать его фотографию на смартфоне сотрудникам ДПС.

Штраф в 500 или 800 рублей для большинства водителей — небольшие деньги, поэтому некоторые автомобилисты стали вообще отказываться от ОСАГО. Однако основная опасность заключается в том, что в случае аварии всю ответственность будет нести человек, сидевший за рулем и не включенный в страховку. Страховая компания имеет право требовать от виновника компенсацию всех убытков, если она сама выплатила пострадавшим.

Если человек, не включенный в полис ОСАГО, попадает в ДТП, но не является виновником, ситуация не так катастрофична. Все равно событие рассматривается как страховой случай по договору ОСАГО (в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ), но изменится порядок обращения за компенсацией в страховую. Потребуется написать заявление в страховую компанию виновника и оплатить штраф в размере 800 рублей.