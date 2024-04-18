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Не гарантирует компенсацию: эксперт предупредил россиян о подвохах с выплатами ОСАГО

Аналитик Чуриков: малейшая ошибка в ОСАГО приведёт к отказу от выплат

Страхование

Наличие полиса ОСАГО не всегда гарантирует выплату компенсации пострадавшему в ДТП автовладельцу, рассказал Банки. ру аналитик Илья Чуриков.

Аналитик Чуриков: малейшая ошибка в ОСАГО приведёт к отказу от выплат
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

"Важно помнить, что страховка, купленная в офисе, начинает действовать только на следующий день, а приобретенная онлайн — через несколько дней после покупки. Это значит, что в указанный промежуток времени водитель не защищен. Аналогичное справедливо и для даты окончания полиса: после нее страховая защита перестает работать. Если полис продлевается онлайн в день окончания предыдущего, то водитель получает несколько дней без страховой защиты", — пояснил эксперт.

Чуриков отметил, что заполнять полис нужно очень внимательно: указанные в ОСАГО данные водителя и автомобиля должны полностью соответствовать паспорту водителя, СТС и ПТС. Малейшая ошибка или опечатка, даже в одну букву или знак, может привести к отказу страховой компании в выплате компенсации.

Также эксперт посоветовал после покупки ОСАГО сразу проверить его подлинность по базе на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Аналитик напомнил, что стандартным исключением из полиса ОСАГО являются состояние алкогольного или наркотического опьянения застрахованного. В этих случаях на компенсацию можно не рассчитывать.

Ранее "Росгосстрах" рассказал, какой китайский автомобиль российские водители страхуют чаще всего.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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