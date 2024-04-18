"Сделать запятую и написать не получается": Минфин думает, как допустить страховщиков к ПДС

Минфин допустит страховщиков к программе долгосрочных сбережений с 2026 года

1:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство финансов России планирует допустить страховые компании к программе долгосрочных сбережений (ПДС) с 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

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"Мы как раз ведём дискуссию с коллегами из Госдумы, Совета Федерации и Центральным банком, как правильно допустить страховщиков к программе долгосрочных сбережений. К сожалению, в законе сделать запятую и написать "страховщики" не получается как раз из-за того, что у них разное регулирование", — отметил он.

По словам Чебескова, обсуждаются два пути решения этого вопроса. Первый — создать похожий на ПДС страховой продукт. Второй — сблизить регулирование страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

"У нас стоит задача — с 2026 года", — добавил замминистра.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России подчеркнула, что формат участия страховых компаний в ПДС нужно обсуждать, но в целом Банк России поддерживает эту идею.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать с 1 января 2024 года. Согласно ей, россиянин может заключить договор с НПФ и перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо самостоятельные взносы. Государство обязуется софинансировать эти средства в течение первых трёх лет, но максимум на 36 тыс. рублей в год. Сбережениями можно будет распорядиться не сразу, а через определённый период либо после выхода на пенсию. Накопления будут застрахованы на 2,8 млн рублей.