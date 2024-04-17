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Дешевле выбросить: в Великобритании страховщики отправляют электромобили на свалку из-за дорогого ремонта

Bloomberg: британские страховщики утилизируют электромобили из-за нехватки механиков

2:37
Страхование

В Великобритании из-за нехватки запчастей и квалифицированных автомехаников выросли затраты на ремонт электромобилей, что заставляет страховщиков преждевременно отправлять их на свалку, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: британские страховщики утилизируют электромобили из-за нехватки механиков
Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин is licensed underAttribution-Share Alike 3.0 Unported

Полностью списать электромобиль страховая может даже из-за незначительного повреждения, например, аккумулятора или аккумуляторного отсека. По данным британского авторазборщика Synetiq, за последний год количество утилизируемых электромобилей и фургонов увеличилось на 55%.

"В конечном счете это повышает стоимость страховки”, — отметил управляющий директор британского подразделения розничной торговли страховщика AXA SA Марко Дистефано.

По данным Института автомобильной промышленности, менее 10% из 236 000 британских автомехаников имеют квалификацию для работы с электромобилями. При этом малейшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям.

Согласно опросам социологов, британские водители также обеспокоены тем, что ДТП на электромобиле может привести к его списанию. Длительные сроки поставок и нехватка функционирующих пунктов зарядки также сдерживают спрос на этот вид транспорта.

С учетом того, что на дорогах уже 1 миллион электромобилей, ситуация будет усугубляться. К 2035 году в Великобритании по-прежнему будет не хватать примерно 30 000 квалифицированных механиков, прогнозирует IMI.

Bloomberg отмечает, что другие страны более эффективно справляются с этой проблемой. Так, в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, нехватка квалифицированных рабочих выражена не так сильно. В Норвегии ощущается нехватка механиков, тем не менее в прошлом году в стране 82% проданных новых автомобилей были электрическими, рассказали в Норвежской автомобильной федерации. В Швеции навыки механиков электромобилей стремительно улучшаются, сообщила Шведская ассоциация розничной торговли и ремонта автомобилей.

В компании по обслуживанию и авторемонтным работам Kwik Fit считают, что обучение британских механиков работе с электромобилями поможет снизить частоту случаев, когда машины отправляют на разбор. По данным AXA UK, стоимость четырехдневного обучения одного специалиста составит около 2500 фунтов стерлингов, что вполне приемлемо для крупных сетей.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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