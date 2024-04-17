Дешевле выбросить: в Великобритании страховщики отправляют электромобили на свалку из-за дорогого ремонта

Bloomberg: британские страховщики утилизируют электромобили из-за нехватки механиков

2:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Великобритании из-за нехватки запчастей и квалифицированных автомехаников выросли затраты на ремонт электромобилей, что заставляет страховщиков преждевременно отправлять их на свалку, сообщает Bloomberg.

Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин is licensed underAttribution-Share Alike 3.0 Unported

Полностью списать электромобиль страховая может даже из-за незначительного повреждения, например, аккумулятора или аккумуляторного отсека. По данным британского авторазборщика Synetiq, за последний год количество утилизируемых электромобилей и фургонов увеличилось на 55%.

"В конечном счете это повышает стоимость страховки”, — отметил управляющий директор британского подразделения розничной торговли страховщика AXA SA Марко Дистефано.

По данным Института автомобильной промышленности, менее 10% из 236 000 британских автомехаников имеют квалификацию для работы с электромобилями. При этом малейшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям.

Согласно опросам социологов, британские водители также обеспокоены тем, что ДТП на электромобиле может привести к его списанию. Длительные сроки поставок и нехватка функционирующих пунктов зарядки также сдерживают спрос на этот вид транспорта.

С учетом того, что на дорогах уже 1 миллион электромобилей, ситуация будет усугубляться. К 2035 году в Великобритании по-прежнему будет не хватать примерно 30 000 квалифицированных механиков, прогнозирует IMI.

Bloomberg отмечает, что другие страны более эффективно справляются с этой проблемой. Так, в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, нехватка квалифицированных рабочих выражена не так сильно. В Норвегии ощущается нехватка механиков, тем не менее в прошлом году в стране 82% проданных новых автомобилей были электрическими, рассказали в Норвежской автомобильной федерации. В Швеции навыки механиков электромобилей стремительно улучшаются, сообщила Шведская ассоциация розничной торговли и ремонта автомобилей.

В компании по обслуживанию и авторемонтным работам Kwik Fit считают, что обучение британских механиков работе с электромобилями поможет снизить частоту случаев, когда машины отправляют на разбор. По данным AXA UK, стоимость четырехдневного обучения одного специалиста составит около 2500 фунтов стерлингов, что вполне приемлемо для крупных сетей.