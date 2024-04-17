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"Получается, всё": семья из Кургана может остаться без страховых выплат из-за наводнения

В Кургане люди могут лишиться страховых выплат из-за паводка

2:09
Страхование

В Кургане люди, пострадавшие от паводка, рискуют остаться без выплат по страхованию имущества, если их жильё затопило до наступления страхового случая, заявила URA.RU местная жительница, проживающая в пункте временного размещения (ПВР) в гимназии № 31.

В Кургане люди могут лишиться страховых выплат из-за паводка
Фото: 42.mchs.gov.ru by Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

Женщина, чей частный дом находится в районе СНТ "Пенсионер", сообщила, что её семью эвакуировали 10 апреля, после чего жильё затопило.

"Я сама утром ходила смотреть. Он за Кировским мостом находится, в районе СНТ "Пенсионер". Там еще сосед остался, сидит на крыше со своими собаками, эвакуироваться даже не собирается", — рассказал она.

По словам жительницы Кургана, дом застрахован в Сбербанке, но страховка начинает действовать только с сегодняшнего дня.

"Раз вода вчера пришла, получается, всё. Мы под страховку не попадаем, как мне объяснили в банке. Причем мы проговаривали этот момент, что делаем её из-за паводка, но нам сообщили, что если до 16 апреля дом затопит вода, то всё будет недействительно. Теперь я не знаю, до 12 ночи нас подтопило или после. За страхование я заплатила 4 231 рубль", — рассказала она.

Пострадавшая отметила, что дом уже подтапливало в 2016 году, но не так сильно. По словам женщины, тогда никто не предложил семье помощь, поэтому жильё восстановили собственными силами.

"Уже половина дома в воде, поток не останавливается, готовимся к тому что будет еще хуже. Нам обещают [материальную помощь] по десять тысяч на человека. Не знаю, будет ли", — добавила собеседница агентства.

На запрос URA.RU в пресс-службу Сбербанка представители компании обещали разобраться в проблеме и ответить в ближайшее время.

Ранее юрист посоветовал жителям населённых пунктов, находящихся под угрозой наводнения, заранее страховать имущество.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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