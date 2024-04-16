"Вообще не приходится": юрист посоветовал пострадавшим от паводка не надеяться на государство

Юрист Кваша: жертвы паводка не смогут взыскать компенсации через суд

2:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жителям регионов, которые теоретически могут находиться под угрозой затопления из-за паводка, стоит позаботиться о страховании имущества, рассказал Общественной Службе Новостей эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Зуйков is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее из-за катастрофического подъема воды в реке Урал находящиеся вдоль неё населенные пункты, в том числе Оренбург и Орск, оказались затоплены. Десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться из домов, оставив в них всё свое имущество и даже деньги и документы.

По словам Кваши, рассчитывать на компенсации через суд пострадавшим не стоит: об этом говорит судебная практика.

"Конечно, местные администрации могут компенсировать жертвам паводка их потери какими-то дотациями, чтобы людям попросту не пришлось голодать, Однако не стоит забывать, что материальные средства будут предоставлены лишь в рамках установленных для этого бюджетов и всех потерь не покроют. Рассчитывать на то, что удастся взыскать что-то через суд, вообще не приходится: прецеденты таких дел были, и они все решались не в пользу истца", — сказал эксперт.

Юрист отметил, что вопрос с прорванной дамбой и поиском виновных будет решаться, однако ущерб уже оценен в сотни миллиардов рублей, которых нет ни у одного застройщика. В случае суда он просто будет обанкрочен, а виновники прорыва плотины — наказаны, но это не компенсирует ущерб пострадавшим, добавил он.

"Единственное, что тут можно посоветовать — это не надеяться на государство и хорошие погодные условия, а загодя страховать свое имущество. Многие компании предоставляют страховку от стихийных бедствий, таких как пожары и наводнения. Вот тогда уже можно рассчитывать на достойную компенсацию, которая покроет все потери", — посоветовал эксперт.

Кваша выразил надежду, что правительство России предоставит гражданам затопленных населённых пунктов кредитные каникулы.

Юрист посоветовал потерявшим имущество людям подавать на банкротство, чтобы списать с себя все образовавшиеся долги.

"У многих под водой наверняка остались их ипотечные дома — пускай банки забирают их обратно, все равно один фундамент остался", — предложил он.

Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении страховых выплат добровольцам Росгвардии в зоне СВО.