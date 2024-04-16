Путин подписал указ о страховых выплатах дбровольцам Росгвардии в зоне спецоперации

В России расширили страховые выплаты на добровольцев Росгвардии

1:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Добровольцам Росгвардии, служащим в зоне СВО на Украине, положены страховые выплаты в случае ранения или получения инвалидности — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РБК.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии

Тем самым глава России расширил положение о страховых компенсациях, которое касалось добровольческих формирований.

Выплаты будет осуществлять Минобороны РФ. Получить их можно будет по договору обязательного медицинского страхования (ОМС) с министерством в течение 30 дней после получения документов на компенсацию.

Президент России ввёл обязательное государственное страхование добровольцев спецоперации в августе 2023 г. С случае гибели военнослужащего его семья имеет право на выплату в размере 3 млн 131 тыс. 729,56 р. При получении инвалидности I группы доброволец получит более 2,3 млн р. инвалидам, II группы — более 1,5 млн р., III группы — порядка 783 тыс. р. Страховая выплата за тяжёлое ранение или увечье превышает 313 тыс. р., за лёгкое — 78 тыс. р.

В ноябре 2022 г. Владимир Путин подписал закон о приравнивании к военнослужащим добровольцев, выполняющих отдельные задачи в области обороны и содействующих ВС РФ, в период мобилизации, вооружённых конфликтов, военного положения, военного времени, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за рубежом.

Ранее суд утвердил приговор 8 жителям Калининграда, дезертировавшим из зоны СВО.