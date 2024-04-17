Tele2 и ВСК совместно предлагают страховку для кошек и собак с широкими возможностями

Теперь у ВСК и Tele2 доступна услуга страхования домашних питомцев

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания ВСК и оператор мобильной связи Tele2 объединили усилия, чтобы предоставить услугу "С заботой о питомце", позволяющую клиентам застраховать своих домашних животных. Это включает возможность компенсации расходов на лечение в случае болезни, травмы, отравления или укуса клеща, а также возмещение ущерба, причиненного питомцем третьим лицам.

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Оформить страховой полис можно на кошек и собак всех пород, включая беспородных, в возрасте от 3 месяцев до 8 лет. Процесс оформления происходит в любом салоне связи Tele2 при предъявлении ветеринарного паспорта животного.

Программа "С заботой о питомце" предлагает несколько вариантов страхования: "Минимум", "Оптимум" и "Максимум". "Минимум" включает компенсацию за травму и отправление животного, а также консультации ветеринаров и узкопрофильных экспертов. "Оптимум" добавляет онлайн-диагностику животного с составлением плана лечения и расшифровкой результатов анализов, страховое покрытие при заболевании и ущербе, причиненном третьим лицам. "Максимум" дополняет это страхованием при укусе клеща, закреплением ветеринара за питомцем, консультациями зоопсихолога и специалиста по правам владельца, а также страхованием перевозки животных.

Стоимость страхования зависит от выбранного пакета: 1400 рублей за "Минимум", 3500 рублей за "Оптимум" и 7600 рублей за "Максимум". Срок действия страховки — 12 месяцев, а услугой можно воспользоваться через 15 дней после заключения договора страхования.