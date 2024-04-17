Председатель аграрного Комитета Совета Федерации Александр Двойных призвал к расширению агрострахования в регионах в связи с риском ЧС

Защита посевов в России: расширение агрострахования и контроль

2:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

Председатель Комитета по сельскому хозяйству Совета Федерации Александр Двойных предложил членам комитета взять под контроль расширение охвата защиты посевов в регионах в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Эту рекомендацию он озвучил в ходе заседания комитета, посвященного аграрной политике, продовольственной безопасности и природопользованию, состоявшегося 16 апреля.

Фото: unsplash.com by Дэвид Алер is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Двойных напомнил о том, что в 39 регионах России в результате весенних наводнений произошло затопление жилых домов, дорог и мостов, и что для ликвидации последствий стихийных бедствий была сформирована специальная правительственная комиссия по решению Президента. Прогнозируется значительный ущерб сельскому хозяйству, особенно в регионах, где повышен риск утраты озимых культур из-за наводнений и неблагоприятных погодных условий.

Сенатор указал на то, что ранее в законодательство были внесены изменения, позволяющие использовать механизмы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в случае чрезвычайных ситуаций. Однако, несмотря на это, процент покрытия посевных площадей агрострахованием в рамках программы по чрезвычайным ситуациям остается недостаточно высоким. Например, в Алтайском крае такое покрытие по озимым культурам составляет не более 9% от общей площади.

"В этой связи важно отметить, что ранее были приняты изменения в законодательство, которые позволили применить механизмы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в связи с объявлением ЧС. Их применение обеспечивает в значительной степени компенсацию аграриям понесенного вреда, однако процент охвата посевных площадей агрострахованием по программе ЧС у нас до сих пор остается невысоким. Так, например, в Алтайском крае он составляет по озимым не более 9% от общей площади", — сказал председатель аграрного комитета, подчеркнув, что Минсельхоз России также предоставляет определенные преимущества сельхозпроизводителям, участвующим в агростраховании.

На данный момент в России почти 6,0 миллионов гектаров озимых культур застрахованы, что составляет почти 30% от общего площади осенне-высеваемых посевов в стране (около 20 миллионов гектаров). Из них 2,1 миллиона гектаров, или 11%, застрахованы в рамках программы страхования от чрезвычайных ситуаций, предусматривающей оперативную компенсацию убытков хозяйствам в пределах прямых затрат на возделывание каждого утраченного гектара полей.