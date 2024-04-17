Платные услуги при родах: что показало исследование ВТБ и банка "Открытие" о предпочтениях россиян

Исследование Группы ВТБ: половина россиян выбирают платные роды

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По результатам исследования, проведенного ВТБ и банком "Открытие", половина российских граждан в возрастной категории от 18 до 44 лет выразили готовность выбрать платные услуги при родах: 13% полностью оплачиваемые и 39% частично. Еще 21% предпочли бы воспользоваться бесплатным вариантом.

Фото: flickr.com by Luis Levrato is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Каждый пятый респондент задумывается о взятии кредита для этой цели. Согласно данным пресс-службы ВТБ, треть опрошенных россиян в указанной возрастной группе считают вероятным появление еще одного ребенка в семье в ближайшие 5 лет.

Семьи различаются в планировании бюджета на беременность и роды в соответствии с их финансовыми возможностями. 17% респондентов не готовы к дополнительным расходам. Около 20% намерены уложиться в пределах 10 тысяч рублей, еще 20% — в диапазоне 10-20 тысяч рублей. 21% опрошенных планируют выделить на роды от 20 до 50 тысяч рублей. Только 12% готовы потратить на беременность и роды от 50 до 100 тысяч рублей, а 10% — более 100 тысяч рублей.

Интересно, что жители Москвы, у которых обычно более высокие траты, планируют бюджет на роды в соответствии с жителями других регионов. Это может указывать на развитую инфраструктуру и качественные услуги государственных медицинских учреждений в столице.

Среди наиболее востребованных дополнительных услуг ведения беременности и родов являются: возможность выбора комфортной палаты для родов и послеродового периода, проведение дополнительных анализов и исследований, а также ранняя диагностика пороков развития плода и новорожденного.

В топ-5 критериев выбора клиники для родов входят: современное медицинское оборудование, комфортные условия пребывания в палатах, квалификация специалистов, положительные отзывы и рекомендации, а также близкое расположение к дому.

Почти 70% опрошенных готовы приобрести дополнительную страховку на случай родов или не откажутся от такой возможности, решаясь на покупку в зависимости от предложенных условий и стоимости. 43% участников исследования с большой вероятностью изменят банк, в котором получают зарплату, если им предложат пакет поддержки по родам и уходу за ребенком; еще 27% рассмотрят такое предложение, опираясь на набор предлагаемых услуг.