Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали породы, с которыми можно не гулять
Эксперты предупредили, когда следует избегать блефаропластики
Почему листовой салат вырастает горьким
Ответственность за электрику в частном доме несёт только собственник
Академик РАН предложил соединить российские суперкомпьютеры в сеть
Турист сходил в церковь Испании и не выжил после удара колокола по голове
Как сейчас живёт актёр Садальский и почему поддерживает СВО, несмотря на украинские корни
Штанга или гантели, что лучше выбрать для тренировок
МИД Японии: страна планирует сохранить долю в нефтяных проектах в РФ
До 2026 года Россия не предоставит медицинскую помощь гражданам Таджикистана и Узбекистана через ОМС

Иностранцы в России не получат медицинскую помощь по ОМС до 2026 года

1:52
Страхование

До 2026 года медицинское обслуживание граждан Таджикистана и Узбекистана в России не будет покрываться за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС), как сообщает "Гарант.ру" со ссылкой на Письмо Минздрава РФ от 28 февраля 2024 года.

Иностранцы в России не получат медицинскую помощь по ОМС до 2026 года
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В соответствии с общим правилом, трудоустройство граждан из этих стран в России возможно лишь в случае, если они имеют полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), или если работодатель обязуется оплачивать им медицинские услуги из собственных средств.

С 1 января 2023 года в законодательство ОМС были внесены изменения, согласно которым временно проживающие и работающие на территории России иностранные граждане и лица без гражданства могут быть застрахованы по полису обязательного медицинского страхования, если страхователь уплачивает за них страховые взносы на ОМС не менее трёх лет.

Поскольку эти нововведения вступили в силу с 1 января 2023 года, иностранный гражданин или лицо без гражданства не может быть застрахованы по ОМС до 1 января 2026 года. До этой даты они получают медицинскую помощь в России в соответствии с Правилами предоставления медицинской помощи иностранным гражданам, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 года.

При этом экстренная медицинская помощь иностранцам и лицам без гражданства предоставляется бесплатно. Плановая и неотложная медицинская помощь (за исключением скорой, включая специализированную) оказывается им по договорам на платные медицинские услуги или по ДМС.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Последние материалы
Иностранцы в России не получат медицинскую помощь по ОМС до 2026 года
Эксперты предупредили, когда следует избегать блефаропластики
Почему листовой салат вырастает горьким
Ответственность за электрику в частном доме несёт только собственник
Академик РАН предложил соединить российские суперкомпьютеры в сеть
Турист сходил в церковь Испании и не выжил после удара колокола по голове
Штанга или гантели, что лучше выбрать для тренировок
Как сейчас живёт актёр Садальский и почему поддерживает СВО, несмотря на украинские корни
МИД Японии: страна планирует сохранить долю в нефтяных проектах в РФ
Сын мэра Орска, по его словам, работает в Дубае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников