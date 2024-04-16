До 2026 года Россия не предоставит медицинскую помощь гражданам Таджикистана и Узбекистана через ОМС

Иностранцы в России не получат медицинскую помощь по ОМС до 2026 года

1:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

До 2026 года медицинское обслуживание граждан Таджикистана и Узбекистана в России не будет покрываться за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС), как сообщает "Гарант.ру" со ссылкой на Письмо Минздрава РФ от 28 февраля 2024 года.

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В соответствии с общим правилом, трудоустройство граждан из этих стран в России возможно лишь в случае, если они имеют полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), или если работодатель обязуется оплачивать им медицинские услуги из собственных средств.

С 1 января 2023 года в законодательство ОМС были внесены изменения, согласно которым временно проживающие и работающие на территории России иностранные граждане и лица без гражданства могут быть застрахованы по полису обязательного медицинского страхования, если страхователь уплачивает за них страховые взносы на ОМС не менее трёх лет.

Поскольку эти нововведения вступили в силу с 1 января 2023 года, иностранный гражданин или лицо без гражданства не может быть застрахованы по ОМС до 1 января 2026 года. До этой даты они получают медицинскую помощь в России в соответствии с Правилами предоставления медицинской помощи иностранным гражданам, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 года.

При этом экстренная медицинская помощь иностранцам и лицам без гражданства предоставляется бесплатно. Плановая и неотложная медицинская помощь (за исключением скорой, включая специализированную) оказывается им по договорам на платные медицинские услуги или по ДМС.