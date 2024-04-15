Россия не будет оказывать медпомощь гражданам Таджикистана и Узбекистана по ОМС до 2026 года

До 2026 года медпомощь гражданам Таджикистана и Узбекистана не будет оплачиваться за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает "Гарант.ру" со ссылкой на Письмо Минздрава РФ от 28 февраля 2024 г.
Согласно общему правилу, трудоустройство граждан из этих стран в России возможно, только если они приобрели полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), а также в случае обязательств работодателя оплачивать им медицинские услуги из собственных средств.
С 1 января 2023 г. в законодательство ОМС были внесены поправки, которые относят временно находящихся и осуществляющих трудовую деятельность на территории России иностранных граждан и апатридов к числу застрахованных по полису обязательного медстрахования, если страхователь уплачивает за них страховые взносов на ОМС в течение минимум трёх лет.
Так как новшества начали действовать с 1 января 2023 г., иностранец или апатрид не может получить статус застрахованного до 1 января 2026 г. До наступления этой даты такие лица получают медпомощь на территории России в соответствии с Правилами оказания медпомощи иностранным гражданам, утверждённым постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г.
При этом медицинские учреждения оказывают экстренную помощь иностранцам и апатридам бесплатно. Медпомощь в плановой и неотложной форме (за исключением скорой, включая специализированную) оказывается таким гражданам по договорам о предоставлении платных медицинских услуг либо ДМС.
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