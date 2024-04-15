Россия не будет оказывать медпомощь гражданам Таджикистана и Узбекистана по ОМС до 2026 года

Иностранцы в России не смогут лечиться по ОМС до 2026 года

1:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

До 2026 года медпомощь гражданам Таджикистана и Узбекистана не будет оплачиваться за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает "Гарант.ру" со ссылкой на Письмо Минздрава РФ от 28 февраля 2024 г.

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Согласно общему правилу, трудоустройство граждан из этих стран в России возможно, только если они приобрели полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), а также в случае обязательств работодателя оплачивать им медицинские услуги из собственных средств.

С 1 января 2023 г. в законодательство ОМС были внесены поправки, которые относят временно находящихся и осуществляющих трудовую деятельность на территории России иностранных граждан и апатридов к числу застрахованных по полису обязательного медстрахования, если страхователь уплачивает за них страховые взносов на ОМС в течение минимум трёх лет.

Так как новшества начали действовать с 1 января 2023 г., иностранец или апатрид не может получить статус застрахованного до 1 января 2026 г. До наступления этой даты такие лица получают медпомощь на территории России в соответствии с Правилами оказания медпомощи иностранным гражданам, утверждённым постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г.

При этом медицинские учреждения оказывают экстренную помощь иностранцам и апатридам бесплатно. Медпомощь в плановой и неотложной форме (за исключением скорой, включая специализированную) оказывается таким гражданам по договорам о предоставлении платных медицинских услуг либо ДМС.