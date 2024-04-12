Пострадавшая от разуга стихии компания в Уссурийске получила от страховщика компенсацию в 23,3 млн рублей

"Ингосстрах" выплатил 23,3 миллиона рублей компании в Уссурийске из-за залива помещений и оборудования в результате стихийного бедствия.
Из-за непогоды и сильных ливней организация, которая ранее заключила с "Ингосстрах" договор на комплексную страховую защиту, понесла убытки: было повреждено движимое и недвижимое имущество.
После обращения собственника компании страховщик провел проверку и выплатил страховое возмещение в размере 23,3 млн рублей.
Ранее глава председатель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь рассказал, насколько правомерно решение страховых компаний перестать продавать полисы ИСЖ с премией менее 1,5 млн рублей.
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