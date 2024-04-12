"Это их право". Эксперт разъяснил, могут ли страховщики перестать продавать полисы ИСЖ дешевле 1,5 млн рублей

Пушкарь: страховщикам невыгодно продавать полисы ИСЖ меньше 1,5 млн рублей

2:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

На полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) распространяется принцип свободы договора, поэтому страховщики имеют право заключать их на выгодных для себя условиях, рассказал Pravda.Ru председатель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.

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Ранее страховые компании заявили о намерении прекратить продажу полисов ИСЖ с премией ниже 1,5 млн рублей. В частности, от недорогих договоров планируют отказаться "Росгосстрах Жизнь" и "Зетта Страхование Жизнь". Своё решение компании объяснили новыми требованиями Центробанка, которые делают такие полисы нерентабельными для страховщиков.

Пушкарь отметил, что ИСЖ относится к добровольным видам страхования, то есть страховщик или клиент вправе сами решать, заключать или нет договор на тех или иных условиях.

"Что касается добровольных договоров, в частности, договоров инвестиционного страхования жизни, — это право страховой компании. Если она полагает, что ей экономически выгодно будет заключать договоры свыше полутора миллионов, а это именно так с учетом новаций Банка России, то она будет заключать договоры на выгодных для неё условиях", — рассказал он.

Что касается уже заключённых договоров с премией меньше 1,5 миллиона рублей, то они, скорее всего, будут действовать на условиях, предусмотренных первоначальными требованиями Банка России, так как закон обратной силы не имеет, подчеркнул Пушкарь.

"Если в этих договорах не предусмотрена возможность одностороннего отказа от договора, то тогда, конечно, они будут действовать на тех же условиях, на которых и заключались. В основном эти новые требования касаются договоров, которые будут заключаться после 1 апреля — после вступления в силу новых требований", — пояснил он.

По словам эксперта, новые поправки Центробанка делают обслуживание договора до одного миллиона более дорогим, в то время как полисов от 1,5 млн изменения не коснулись. Поэтому страховые компании отказались от недорогого продукта — им выгоднее обслуживать договоры свыше полутора миллионов, так как они будут дешевле, прокомментировал Пушкарь решение страховщиков.