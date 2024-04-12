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"Это их право". Эксперт разъяснил, могут ли страховщики перестать продавать полисы ИСЖ дешевле 1,5 млн рублей

Пушкарь: страховщикам невыгодно продавать полисы ИСЖ меньше 1,5 млн рублей

2:14
Страхование

На полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) распространяется принцип свободы договора, поэтому страховщики имеют право заключать их на выгодных для себя условиях, рассказал Pravda.Ru председатель общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.

Пушкарь: страховщикам невыгодно продавать полисы ИСЖ меньше 1,5 млн рублей
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Ранее страховые компании заявили о намерении прекратить продажу полисов ИСЖ с премией ниже 1,5 млн рублей. В частности, от недорогих договоров планируют отказаться "Росгосстрах Жизнь" и "Зетта Страхование Жизнь". Своё решение компании объяснили новыми требованиями Центробанка, которые делают такие полисы нерентабельными для страховщиков.

Пушкарь отметил, что ИСЖ относится к добровольным видам страхования, то есть страховщик или клиент вправе сами решать, заключать или нет договор на тех или иных условиях.

"Что касается добровольных договоров, в частности, договоров инвестиционного страхования жизни, — это право страховой компании. Если она полагает, что ей экономически выгодно будет заключать договоры свыше полутора миллионов, а это именно так с учетом новаций Банка России, то она будет заключать договоры на выгодных для неё условиях", — рассказал он.

Что касается уже заключённых договоров с премией меньше 1,5 миллиона рублей, то они, скорее всего, будут действовать на условиях, предусмотренных первоначальными требованиями Банка России, так как закон обратной силы не имеет, подчеркнул Пушкарь.

"Если в этих договорах не предусмотрена возможность одностороннего отказа от договора, то тогда, конечно, они будут действовать на тех же условиях, на которых и заключались. В основном эти новые требования касаются договоров, которые будут заключаться после 1 апреля — после вступления в силу новых требований", — пояснил он.

По словам эксперта, новые поправки Центробанка делают обслуживание договора до одного миллиона более дорогим, в то время как полисов от 1,5 млн изменения не коснулись. Поэтому страховые компании отказались от недорогого продукта — им выгоднее обслуживать договоры свыше полутора миллионов, так как они будут дешевле, прокомментировал Пушкарь решение страховщиков.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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