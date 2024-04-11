Теперь только для богатых. Страховые компании прекращают продажу полисов ИСЖ меньше 1,5 млн

"Коммерсант": страховые компании прекращают массовую продажу полисов ИСЖ

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховые компании прекращают предлагать клиентам полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с премией ниже 1,5 миллиона рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на опрос компаний.

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О таком намерении уже заявил "Росгосстрах жизнь". Директор по развитию партнерских продаж "Зетта Страхование жизнь" Денис Билык также отметил, что компания сконцентрируется на сегменте состоятельных клиентов.

Свое решение участники рынка объяснили новыми требованиями Центробанка к ИСЖ. С 1 апреля 2024 г. вступили в силу поправки в указание ЦБ "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни…", согласно которым по окончании договора страховщики должны выплатить клиенту сумму, умноженную на коэффициент, зависящий от ключевой ставки Центробанка.

При этом новшества не распространяются на договоры с премиями выше 1,5 млн рублей, отмечает Frank Media.

Партнер Б1 Татьяна Самсонова пояснила "Коммерсанту", что поправки ЦБ увеличили сумму гарантии и в то же время уменьшили часть премии, которую страховые компании могут вкладывать в активы для получения инвестиционного дохода. Это сделает массовые полисы ИСЖ нерентабельными для страховщиков, добавила она.

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