Жительнице Пензы грозит до 6 лет тюремного заключения за финансовую аферу с материнским капиталом

В Пензе женщина обманом получила 700 тысяч рублей за ребенка, которого на самом деле не существует

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Оперативники выяснили, что женщина представила ложные сведения о рождении ребенка в отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в Пензенской области. В результате она получила материнский капитал в размере около 700 тысяч рублей, не имея при этом на самом деле детей.

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Жительница Пензы призналась в преступлении и заявила, что потратила полученные деньги на личные нужды.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до 6 лет лишения свободы, как сообщает пресс-служба Управления Министерства Внутренних Дел России по Пензенской области.