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Центробанк заявил, что в России обеспечен высокий уровень доступности ОСАГО

ЦБ: сборы страховщиков по ОСАГО за год выросли почти на 20%

1:39
Страхование

В 2023 году страховой рынок адаптировался к новым условиям работы и показал ощутимый восстановительный рост страховых премий, следует из опубликованного в пятницу годового отчета Центробанка России. Об этом сообщают "Известия".

ЦБ: сборы страховщиков по ОСАГО за год выросли почти на 20%
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES is licensed under CC BY 2.0

"Существенный рост взносов произошёл в сегменте автострахования, в том числе на фоне восстановления продаж новых автомобилей российских и китайских производителей, расширения спроса на мини-продукты с ограниченными рисками и франшизой, а также продолжившегося повышения цен на автомобили и запчасти. Сборы по ОСАГО составили 324,4 млрд рублей (+18,8%), по каско — 270,6 млрд рублей (+21,4%)", — говорится в документе.

В 2023 году число страховых обращений составило суммарно 57,3 тысячи. При этом количество запросов по ОСАГО сократилось на 19,3%.

В целом по стране обеспечен высокий уровень доступности ОСАГО, заявили в ЦБ.

При этом в ряде регионов, где ситуация с доступностью ОСАГО остается сложной, проходит работа по противодействию мошенничеству, сообщает отчет. По итогам прошедшего года число жалоб на отказ в продаже полиса "автогражданки" сократилось почти в четыре раза.

В Центробанке также напомнили, что с 1 апреля 2024 года страховые компании обязаны передавать в автоматизированную информационную систему страхования (АИС) данные по обязательному и добровольному автострахованию.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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