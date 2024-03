Более трети россиян признались "Росгосстраху", что устраивали пожар или потоп в арендуемой даче

Более трети россиян признались, что по неосторожности устраивали пожар или потоп в арендованных дачах или коттеджах, сообщает АСН со ссылкой на данные опроса, проведенного СК "Росгосстрах".

