Более трети россиян признались "Росгосстраху", что устраивали пожар или потоп в арендуемой даче

"Росгосстрах": 35% россиян случайно портили имущество при аренде дачи иди дома

Более трети россиян признались, что по неосторожности устраивали пожар или потоп в арендованных дачах или коттеджах, сообщает АСН со ссылкой на данные опроса, проведенного СК "Росгосстрах".

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Больше половины (59%) респондентов заявили, что любят отдыхать за городом, но не имеют собственного дачного участка. 54% опрошенных рассказали, что для пользуются для отдыха арендованными домами, при этом треть из них (32%) считает стоимость такого жилья завышенной. Еще 14% россиян приглашают на загородный отдых друзей или родственников, чтобы разделить с ними стоимость аренды.

Большая часть опрошенных (34%) рассказала, что арендует жилье стоимостью от 10 до 50 тысяч рублей в сутки. Чуть меньше (33%) готово выложить до 10 тысяч рублей в день. Меньшая часть респондентов (24%) арендуют загородные дома более чем за 100 тысяч рублей в сутки.

При этом 67% опрошенных признались, что сталкивались с различными проблемами во время аренды коттеджа или дома. Так, 35% случайно портили имущество владельцев, устраивали пожар или потоп. Залог собственнику за причиненный ущерб оставляли 48% россиян, а 36% выплачивали полную стоимость поврежденного имущества.

В страховой компании отметили, что большинство неприятностей с арендованной недвижимостью случается в праздники.

"В начале 2024 года мы отмечали рост пожаров и противоправных действий третьих лиц в новогодние праздники — на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова.

Представитель страховщика добавила, что чаще всего по страховым случаям обращались владельцы недвижимости в Московской, Вологодской, Ленинградской, Владимирской областях и Пермском крае.